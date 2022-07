C’è il Palio delle barche, niente merci pericolose sul Raccordo

Lavori in galleria, ma per quattro giorni la viabilità interna a Passignano è chiusa: merci pericolose dirottate sulla A1

C’è il Palio delle barche a Passignano, per quattro giorni niente merci pericolose sul Raccordo autostradale Perugia – Bettolle.

Anas ha comunicato che nei giorni 25, 29 e 30 luglio dalle 19:00 alle 2:00 del giorno successivo e il 31 luglio dalle 15:00 alle 2:00 del giorno successivo, per lo svolgimento della manifestazione sarà temporaneamente chiusa al traffico la viabilità comunale (tratto urbano della SS75bis) in località Passignano sul Trasimeno che costituisce, per i veicoli che trasportano merci pericolose (ADR), il percorso alternativo al raccordo autostradale Perugia Bettolle, tra gli svincoli di Passignano Est e Passignano Ovest. Tale tratto è infatti temporaneamente vietato a questa tipologia di veicoli per lavori di ammodernamento della galleria.