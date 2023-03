“Attivati investimenti per 80 miliardi, un risultato storico per Cassa Depositi e Prestiti. Siamo andati oltre alle aspettative. Tutto questo in un contesto di forte stabilità e sostenibilità finanziaria con un utile di 2,5 miliardi per il 2022”, ha detto l’Ad di Cdp, Dario Scannapieco.

