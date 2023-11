ROMA (ITALPRESS) – Al via il collocamento di nuove obbligazioni di Cassa Depositi e Prestiti destinate al mercato retail. L’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni CDP, non subordinate e non garantite dallo Stato, partirà martedì 7 novembre e sarà destinata alle sole persone fisiche residenti in Italia. L’ammontare complessivo sarà pari a 1,5 miliardi di euro.

sat/mrv