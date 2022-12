Cavalli a 'zonzo' in via Flaminia, la polizia rintraccia il proprietario - Tuttoggi

Gli animali erano riusciti a fuggire probabilmente aggirando la recinzione

Fuggono aggirando la recinzione, ma vengono notati mentre vanno a zonzo per strada e restituiti al proprietario: protagonisti della vicenda due cavalli, salvati da un’automobilista e dalla Polizia.

Mentre si trovava in via Flaminia a Spoleto, ha notato due cavalli liberi che camminavano lungo la carreggiata tra i veicoli in transito e preoccupato per l’incolumità degli animali e la sicurezza della circolazione, ha chiamato il Numero Unico di Emergenza Europeo informando la Polizia di Stato.