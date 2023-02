Catturato in Indonesia latitante di 'Ndrangheta - Tuttoggi

A poche ore dalla cattura in Francia di Edgardo Greco, è stato arrestato a Bali il latitante di ‘Ndrangheta, Antonio Strangio. Il ricercato è stato fermato presso il Bali Ngurah Rai International Airport, in Indonesia. I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, supportati dall’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) e dall’Esperto per la Sicurezza italiana a Canberra, non hanno mai mollato la presa sul latitante e al primo passo falso l’hanno catturato, con la collaborazione di Interpol Indonesia vbo/gtr