Cattolica, "Un Campione in Famiglia" porta lo sport in piazza - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Lo sport come scuola di vita e volano di aggregazione per le famiglie italiane: Cattolica, Business Unit di Generali Italia, promuove la prima edizione di “Un Campione in Famiglia” un tour itinerante all’insegna del divertimento e del benessere che toccherà, nei prossimi mesi, otto città lungo tutta la Penisola. Una manifestazione che vedrà protagonisti i ragazzi e i loro familiari, accompagnati dagli agenti della Rete Cattolica, presenti per favorire l’incontro sul territorio, vivendo un momento ricreativo insieme a quattro testimonial dello sport italiano nel mondo, Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Maurizia Cacciatori e Ciccio Graziani, che hanno sottolineato l’importanza dello sport a scuola e non solo.

