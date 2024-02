Cattani "Campania regione cardine per l'industria farmaceutica" - Tuttoggi.info

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) (ITALPRESS) – “La Campania è una regione cardine per l’industria farmaceutica per i numeri e per le competenze: oltre 4 miliardi nei primi 9 mesi del 2023 di export, il che significa superare in termini di produzione nel totale annuo questa cifra significativa, grazie a 14 aziende – più Novartis – che hanno un impatto sul territorio, creano occupazione altamente qualificata, fanno innovazione scientifica, tecnologica e manifatturiera”. Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, a margine dell’evento “Innovazione e Produzione di valore” nel polo produttivo Novartis di Torre Annunziata (Napoli).

