Cateno De Luca "Presenteremo una nuova idea di Sicilia" - Tuttoggi.info

ItalPress

Mer, 19/11/2025 - 12:03

TRAPANI (ITALPRESS) – “Noi abbiamo messo in evidenza tante criticità di questo governo e lo abbiamo incalzato su tematiche importanti. Siamo stati e continuiamo ad essere all’opposizione. Abbiamo però fatto la scelta di fare l’opposizione responsabile. Su alcuni fronti siamo stati ascoltati, su altri fronti questo governo non è riuscito ancora a smarcarsi rispetto al passato. Il nostro ruolo è quello di portare il governo a chiudere con una fase e aprirne un’altra”. Lo ha dichiarato il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, a Trapani, in occasione del suo tour regionale “Governo di Liberazione”.

