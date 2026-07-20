Catalogo Generale 2026-2027: il Giappone si conferma la destinazione regina di Guiness Travel - Tuttoggi.info

La strategia aziendale di Guiness Travel mette al centro la qualità del prodotto: il Giappone destinazione simbolo nel nuovo catalogo generale

Con il lancio del nuovo Catalogo Generale 2026-2027, Guiness Travel riafferma la propria filosofia aziendale in un mercato turistico oggi dominato dalla rapidità della comunicazione e da contenuti digitali effimeri. Questa pubblicazione completa il percorso avviato nello scorso autunno con i cataloghi monografici sulle principali destinazioni e si propone come una vera e propria opera editoriale.

I viaggiatori storici del brand considerano da tempo il volume di Guiness Travel un vero e proprio “manuale di viaggio”, pensato per essere consultato e conservato nel tempo. Accanto alla descrizione dettagliata degli itinerari, l’edizione attuale introduce approfondimenti culturali, curiosità, dettagli sugli itinerari e curiosità, offrendo una lettura ancora più ricca rispetto al passato.

Questo risultato è il frutto di un lavoro sinergico che riflette la stessa cura artigianale con cui vengono costruiti i viaggi e coinvolge l’intera struttura aziendale, dalla progettazione dei percorsi alla selezione dei servizi, dall’aggiornamento costante delle destinazioni alla produzione editoriale, fino al controllo dei contenuti.

In questo modo, Guiness, operatore specializzato in viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia, continua a investire sulla qualità, sulla sostanza e sulla personalità dei propri progetti.

Il Giappone come fulcro della programmazione

Se il catalogo esprime l’approccio teorico dell’operatore, il viaggio organizzato in Giappone ne rappresenta l’applicazione più riuscita.

Il Paese del Sol Levante si attesta, infatti, come il primo prodotto dell’azienda sia per volume di vendite sia per fatturato. La programmazione per il mercato italiano è tra le più complete e comprende 17 itinerari differenti, studiati per rispondere a ogni tipo di esigenza: dalle prime visite ai grandi tour classici, fino alle proposte per i repeater, agli approfondimenti culturali e alle formule contemporanee.

L’offerta Guiness si estende dal nord al sud del Giappone toccando metropoli, capitali storiche, riserve naturali e mete meno frequentate. A completare il quadro vi sono i viaggi combinati con Cina e Corea del Sud, le estensioni balneari verso mete come Bali, Phuket e le Maldive, oltre alle proposte della linea Young e alle opzioni Luxury con voli in Business Class e servizi di alto livello.

Una pianificazione stagionale e partenze garantite

Un punto di forza della proposta aziendale è la continuità delle partenze. Sono infatti 80 le date garantite programmate solo fino al periodo di Capodanno, coprendo tutte le stagioni dell’anno. Il calendario include i tour estivi, i viaggi legati al foliage autunnale, le festività natalizie e i viaggi del primo quadrimestre dell’anno dedicati al Giappone in Bianco, alla fioritura invernale e all’Hanami.

Assistenza dall’Italia ed esperienze autentiche

A garantire la qualità dell’esperienza sul campo vi è la presenza costante di accompagnatori in partenza dall’Italia. Questi professionisti dispongono di una profonda conoscenza della cultura giapponese, una delle parti più affascinanti dell’esperienza, e affiancano le guide locali, facilitando la comprensione delle tradizioni e dei codici culturali del Paese.

Gli itinerari includono inoltre una vasta serie di attività ed esperienze autentiche, come la cerimonia del tè, i soggiorni nei ryokan, l’accesso alle terme tradizionali e l’utilizzo dello Shinkansen, che permettono di entrare in contatto con il vero ritmo e l’ospitalità tipica del Paese. La stabilità del prodotto è supportata da relazioni consolidate con partner locali, ispezioni periodiche sul posto e la partecipazione alle principali fiere turistiche internazionali.

Prospettive di mercato e ripresa dei flussi

Dopo una flessione registrata nella scorsa primavera, causata principalmente dalle variazioni operative dei voli Emirates a seguito delle tensioni nell’area mediorientale, la domanda per il Giappone mostra oggi una netta ripresa. Le previsioni per i prossimi mesi evidenziano una crescita costante delle richieste, consolidando la centralità del Giappone all’interno della programmazione complessiva i Guiness Travel.