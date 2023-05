Castori, solo una dichiarazione: “Rialzare la testa e combattere fino alla fine”

Al termine della cinquina presa dal Cagliari, il tecnico ha fatto una breve dichiarazione in sala stampa, senza sottoporsi alle domande dei giornalisti

Al termine della cinquina presa dal Cagliari, il tecnico del Perugia Fabrizio Castori ha fatto una breve dichiarazione in sala stampa, senza sottoporsi alle domande dei giornalisti: “Sono qui per metterci la faccia. Abbiamo avuto responsabilità anche noi per questa sconfitta, contro una squadra forte. Non mi sento di fare analisi e commenti a due partite dalla fine”.

Il tecnico però non alza bandiera bianca: “Dobbiamo rialzare la testa e combattere, e noi lo faremo. Siamo dispiaciuti, serata incredibile per come si è perso. Abbiamo l’obbligo morale di rialzare la testa e di combattere fino alla fine”.

Evidentemente, dopo quello che si è visto in campo, il tecnico del Perugia crede ancora nella salvezza.