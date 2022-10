Castiglione, riconvertito in ospedale di comunità: la rivolta dei sindaci

I primi cittadini chiedono un incontro urgente alla Tesei: disattesi tutti gli accordi, pronti alla mobilitazione | Ecco le conseguenze per i servizi

La riconversione del nosocomio di Castiglione del Lago in ospedale di comunità, secondo il piano di razionalizzazione della sanità varato dalla Giunta regionale, porta alla mobilitazione gli otto sindaci del comprensorio del Trasimeno. Che parlano di “declassamento” e accusano: “Disattesi tutti gli accordi, la Regione vuole cancellare l’ultimo presidio rimasto nel territorio”.

Non basta ai sindaci la previsione del mantenimento a Castiglione dell’emodialisi e dell’attività chirurgica ambulatoriale. Avere un nosocomio trasformato in struttura di comunità, per le amministrazioni comunali, non garantisce la necessaria copertura delle esigenze sanitarie di un territorio così vasto, tra l’altro caratterizzato da una forte presenza turistica. A preoccupare è soprattutto l’assenza di un pronto soccorso.