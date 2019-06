Castiglione, martedì 18 il primo Consiglio comunale

Si terrà martedì 18 giugno il primo Consiglio comunale del nuovo corso a Castiglione del Lago. L’assemblea è stata convocata dal sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico per le ore 21.

Al primo punto dell’ordine del giorno del consiglio si trova l’esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali.

Si passerà poi all’elezione del presidente del Consiglio comunale a scrutinio segreto: occorreranno i due terzi dei voti dei consiglieri nelle prime due votazioni e la maggioranza assoluta nella terza.

Dopo il giuramento il sindaco Burico comunicherà le nomine dei componenti della Giunta comunale e del vicesindaco. Subito dopo verrà eletta la Commissione elettorale comunale e infine verranno nominati i componenti della commissione per la formazione degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni d giudice popolare.

Matteo Burico, alla guida della coalizione di centrosinistra formata da Pd, Burico 2019, Progetto democratico, Alleanza popolare e Bene comune, è stato eletto al primo turno avendo ottenuto il 63,82% dei voti (5.137).

Con il sindaco, in Consiglio in maggioranza vanno 6 esponenti del Pd, 3 della lista Burico 2019, 1 ciascuno per Progetto democratico e Alleanza popolare.

Francesca Traica consigliere (FdI) consigliere con due seggi per la sua coalizione. Un seggio per la coalizione dell’altro esponente di centrodestra, Lorenzo Nardelli.

