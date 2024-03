Castiglione, l'assessore Mencarelli si dimette: "Promesse disattese da sindaco e giunta" - Tuttoggi.info

Marino Mencarelli, assessore comunale di Castiglione del Lago, al fine di non disattendere la stima dei cittadini e dei dipendenti comunali, si dimette dall’incarico e dal partito

Marino Mencarelli, assessore comunale di Castiglione del Lago, al fine di non disattendere la stima dei cittadini e dei dipendenti comunali, si dimette dall’incarico e dal partito dopo un lungo periodo di promesse che non sono state mantenute da parte del sindaco e degli altri componenti della giunta, i quali hanno deluso la popolazione e il territorio.

Così recita l’incipit delle dimissioni: “Io sottoscritto Marino Mencarelli, Assessore del Comune di Castiglione del Lago, con deleghe al “Lavori Pubblici”, “Patrimonio” e “Protezione Civile”, con la presente sono a rassegnare, in maniera definitiva ed irrevocabile, le mie dimissioni dalla carica anzidetta, in quanto sono venute a mancare le condizioni per continuare a far parte di questa amministrazione”.

“Ho accettato l’incarico, – ha proseguito – promettendo che mi sarei impegnato al “massimo delle mie possibilità”, mettendo in campo la mia esperienza maturata sul campo, il mio tempo, la mia passione e il mio entusiasmo per portare un contributo fattivo alla comunità castiglionese. Tengo a precisare che questa decisione ha un significato politico e non personale ed è maturata in seguito agli accadimenti che si sono susseguiti nel corso dell’attuale consiliatura che hanno reso sempre più complicato il mio lavoro da assessore, fino a renderlo impossibile”.

E ancora sull’impossibilità subita: “Tali eventi hanno avuto tutti un minimo comune denominatore, le intromissioni nel mio operato senza alcuna condivisione e una poca attenzione rispetto alle tematiche che il sottoscritto, nell’espletamento del proprio incarico, sottoponeva alla Giunta ed al Sindaco.

Ho sempre concepito la politica come un gioco di squadra all’interno del quale ognuno ha il suo compito e i risultati sono i frutti di una buona organizzazione e di idee vincenti.

In questi quasi 5 anni, salvo sporadiche occasioni, è proprio questo gioco di squadra che è venuto a mancare oltre alla scarsa lungimiranza di alcune scelte effettuate non in linea con gli impegni presi con gli elettori e ciò mi ha indotto a fare questo passo ponderato e sofferto”.

E infine conclude: “Tanto premesso, considerando che fare l’assessore per il sottoscritto è ed è stata una missione e non essendo stato messo nella condizione di “esprimere il meglio” dell’incarico conferitomi, alla luce di quanto sopra descritto, non ha senso continuare a far parte della giunta comunale né della coalizione politica che rappresenta l’attuale maggioranza di governo e pertanto, con la presente formalizzo le mie irrevocabili dimissioni. Ringrazio sentitamente tutti i dipendenti comunali ed in particolare quelli dei settori di riferimento con una menzione particolare per il Responsabile dell’Area Governo del Territorio Arch. Mauro Marinelli e tutto il suo staff nonché il Responsabile dell’area Vigilanza Com. Paolo Pecorella per la grande disponibilità, competenza e fiducia dimostrata in ogni circostanza.

Informo, altresì, che contestualmente procederò alle dimissioni dal partito Democratico nonché dal ruolo di Segretario della sezione PD di Pozzuolo Umbro, ad oggi svolto.

Comunico, inoltre, per correttezza, che la presente lettera verrà divulgata anche agli organi di stampa al fine di esporre le motivazioni che mi hanno portato a rassegnare le dimissioni”.





Luogo: CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA