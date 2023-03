Castiglione, “entro il 2023 la nuova ricicleria” | Rifiuti, il punto

La nuova ricicleria

“Il progetto di rivedere radicalmente la raccolta differenziata è stato avviato nel 2021 – ha spiegato l’assessore all’ambiente Fabio Duca – e condiviso dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale. Stiamo collaborando proficuamente con l’associazione nazionale Plastic Free che ci aiuta nell’azione di sensibilizzazione nelle scuole e con i cittadini di ogni età, organizzando raccolte di plastica e rifiuti in genere: proprio domani pomeriggio a Bologna verremo premiati con la doppia tartaruga, unici in Umbria, che certifica il nostro grande impegno e concretamente i risultati raccolti negli ultimissimi anni”.

Eco-compattatore e accordo con Agenzia Forestale Umbra

Duca ha annunciato il conseguimento di un contributo di 15 mila euro per l’acquisto di un eco-compattatore che sono “acquisitori automatici” di bottiglie di plastica con il premio di uno sconto nel centro commerciale o nel supermercato dove è collocato. “Fra pochi giorni – ha spiegato – consegneremo una borraccia personalizzata con il logo del Comune di Castiglione del Lago a tutti gli studenti delle scuole territoriali, per limitare al massimo l’uso delle bottiglie di plastica. Infine abbiamo siglato una convenzione con Agenzia Forestale Umbra, TSA e l’associazione “Quelli del 65” per la pulizia dei boschi di pregio del nostro bellissimo territorio”.

TSA, il punto della presidente Dorillo

“Come TSA abbiamo svolto un grande lavoro con Castiglione del Lago – ha sottolineato la presidente Alessia Dorillo – cambiando il sistema di raccolta e ottenendo rapidamente grandissimi risultati, implementando nuovi servizi e migliorando la rete dei centri di raccolta, affiancando alle consuete riciclerie le nuove Ecoisole Informatizzate che hanno il vantaggio di funzionare 365 giorni all’anno 24 ore su 24. Abbiamo migliorato e potenziato la nostra discarica di Borgo Giglione, mettendola in sicurezza. Una grande novità è la raccolta del tessile, grazie ai fondi del PNRR per un totale di 3,5 milioni di euro a fondo perduto: non solo raccogliendolo ma anche immettendolo nel mercato pronto avere una nuova vita”.

Burico: porta a porta, scelta coraggiosa

“Con questa nuova raccolta porta a porta nel 2021 abbiamo fatto una scelta coraggiosa – ha affermato il sindaco Matteo Burico – e qui ringrazio l’assessore Fabio Duca. È stato un atto di grande maturità e di lungimiranza verso i cittadini e verso il nostro ambiente. TSA è un’azienda seria e professionale che ci è stata vicino e soprattutto vicino ai cittadini-utenti: gli straordinari risultati che abbiamo ottenuto a Castiglione ci fanno capire che se nella nostra piccola Umbria superassimo tutti la soglia regionale potremmo progettare un futuro diverso. Non voglio qui rispondere alle polemiche lanciate da alcuni consiglieri e da alcuni ex consiglieri comunali: noi stiamo rispondendo con i fatti, con le azioni concrete. L’iter burocratico per risolvere il problema della ricicleria del capoluogo è stato complesso e difficilissimo, partito in pratica dal 2008: ora lo abbiamo risolto e siamo molto soddisfatti”.

Ecoisole: i dati

L’ing. Alessio Lutazi ha poi illustrato nel dettaglio i dati partendo dalle Ecoisole Informatizzate. Nel Comune di Castiglione del Lago sono attive 4 Ecoisole, tutte videocontrollate, al parcheggio Giacomo Leopardi al centro di Castiglione, in Via dei Partigiani a Villastrada, all’inizio di Via Piana presso il centro commerciale “I Tulipani” e a Pozzuolo a Viale Milano. Dalla reportistica informatizzata – ha spiegato – si evince che quella con maggiore affluenza, nel corso del 2022, è l’Ecoisola di Via Piana, che ha raggiunto un totale di 13.563 conferimenti annui pari al 50,21% del totale dei conferimenti; analizzando l’andamento mensile, si osserva un’affluenza decisamente maggiore nei mesi estivi, con picco raggiunto nel mese di agosto. La frazione di rifiuto maggiormente conferita è il Secco Residuo (37,76%), seguito da Organico (26,85%), Carta e Cartone (19,54%) e Plastica (15,85%).

Ricicleria Stazione entro il 2023

Lutazi ha parlato, naturalmente, del progetto esecutivo della nuova Ricicleria in Località Stazione “che è in fase di esecuzione, ha spiegato, al fine di adeguare l’impianto esistente alle ultime normative vigenti ed in particolare al Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’8 aprile 2008. Il progetto è stato ricompreso tra i progetti ammissibili a finanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del PNRR”. Gli interventi principali previsti, per un importo stimato di circa euro 355.000.

L’assessore Fabio Duca ha qui ringraziato l’Area Governo del Territorio del Comune per il grande lavoro svolto nella progettazione esecutiva, con tutti i permessi e superando brillantemente il vaglio della paesaggistica, in soli 50 giorni, riconsegnandolo a TSA. “A questo punto l’augurio, e la speranza, è di inaugurare la nuova ricicleria della Stazione alle fine di quest’anno” ha detto Duca. Lutazi ha confermato la fine della fase progettuale con la definitiva approvazione del Consiglio comunale castiglionese e spiegato che sono in atto le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

I materiali

Per la raccolta del vetro è stata attuata una modifica di servizio finalizzata all’attivazione della raccolta del Vetro Monomateriale in sostituzione della raccolta congiunta di vetro e metalli, con l’obiettivo di massimizzare la quantità e la qualità delle rese derivanti dal riciclo della frazione vetrosa. Le campane già installate sul territorio sono ora impiegate per il conferimento esclusivo della frazione vetro; i contenitori carrellati attualmente in dotazione alle Utenze Non Domestiche con grande produzione di vetro (come ad esempio le attività ristorative) sono impiegati per il conferimento esclusivo della frazione vetro.

Con l’istituzione della raccolta monomateriale del vetro, si prevede l’attivazione o il potenziamento delle modalità di raccolta della frazione metalli. La novità è la raccolta mediante contenitori carrellati per alcune Utenze Non Domestiche. Nello specifico si prevede la consegna di 9 contenitori carrellatiper la raccolta dei metalli (barattoli in latta e alluminio), ad utenze che si caratterizzano per un’elevata produzione di tali materiali: 2 nel Centro Storico e 7 presso utenze (bar, ristoranti e campeggi) del Lungolago.

Si prevede l’introduzione di attrezzature alternative dedicate al conferimento di carta e cartone. Accanto a ciascuna Ecoisola Informatizzata, si prevede di installare delle ceste in metallo di colore blu nelle quali le utenze potranno conferire carta e cartone sfusi. Le ceste saranno svuotate con adeguate frequenze di raccolta, al fine di permettere il conferimento costante da parte delle utenze ed evitare l’abbandono incustodito di rifiuti di altra natura. La modifica di servizio sarà opportunamente comunicata mediante i principali canali di comunicazione (sito web e social) e la grafica delle bocchette di conferimento sarà sostituita e recherà indicazione delle tipologie di rifiuto che possono essere conferite o meno.