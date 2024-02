Castiglione è fra i "Comuni Ricicloni 2023" di Legambiente - Tuttoggi.info

Un ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale di Castiglione del Lago nel campo delle buone pratiche sul trattamento dei rifiuti urbani

Un ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale di Castiglione del Lago nel campo delle buone pratiche sul trattamento dei rifiuti urbani, sull’efficacia e sulla qualità della raccolta differenziata: un premio che vede assoluti protagonisti i cittadini castiglionesi che dimostrano, ormai da molti anni, un’elevata sensibilità ambientale.

Lo scorso venerdì al Teatro Mengoni di Magione è stato presentato il “Rapporto Comuni Ricicloni 2023”, realizzato da “Legambiente Umbria”, su dati 2022 certificati da Arpa Umbria. Quest’anno solamente nove sono i Comuni Ricicloni umbri, uno in meno rispetto allo scorso anno. Si tratta dei comuni di Calvi dell’Umbria, Attigliano, Ferentillo, Montecastrilli, Piegaro, Torgiano e Valfabbrica, relativamente ai comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti, con Assisi e Castiglione del Lago unici due comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Per essere premiati, come sottolineato dal presidente regionale di Legambiente Maurizio Zara, i comuni hanno dovuto soddisfare il rispetto di due criteri: raggiungere l’obiettivo minimo di raccolta differenziata, fissato a livello regionale alla soglia del 72%, e produrre un rifiuto organico con una qualità media superiore o uguale al 95%, ovvero con presenza di materiale non compostabile (MNC) inferiore al 5%: indicazione che ha notevolmente ridotto il numero di enti ammessi dal prestigioso riconoscimento, escludendo ben 19 comuni fra i quali Bettona, Montefalco Todi e Narni che nella loro attività hanno soddisfatto solo il parametro della percentuale di raccolta differenziata. «Si tratta di un grande risultato – ha affermato Fabio Duca Assessore all’Ambiente del Comune – e non mi riferisco solo al raggiungimento di questi parametri. Voglio anche sottolineare la fattiva collaborazione con l’associazione “Plastic Free” che ci aiuta nell’azione di sensibilizzazione nelle scuole e organizza raccolte di plastica e rifiuti in genere. Il prossimo 9 marzo a Milano, saremo premiati per la terza volta di seguito, quale “Comune Plastic Free”, unico comune umbro assieme a Corciano fra i 111 comuni premiati in ambito nazionale». «Con questo riconoscimento viene messa in risalto la validità del sistema di raccolta porta a porta avviata, con coraggio nell’aprile nel 2021 – ha detto il Sindaco Matteo Burico –: è stato un atto di grande maturità e di lungimiranza verso i cittadini e di rispetto del nostro ambiente. Questo premio fa percepire bene il ruolo sempre più importante che Castiglione del Lago sta assumendo in termini ambientali. Ringrazio Legambiente per l’ottima iniziativa promossa, un grazie caloroso va anche a TSA azienda seria e professionale che ci supporta quotidianamente. Ma il merito va ai nostri concittadini-utenti: questi straordinari risultati, non sarebbero stati possibili senza il loro fondamentale contributo, la loro passione e il rispetto per l’ambiente che manifestano in ogni occasione».