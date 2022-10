Castiglione, domenica il “Circuito del Castello” di Mountain Bike

Ad organizzare l’evento sarà l’Asd Mtb Castiglione del Lago, associazione sportiva tra le più antiche di Castiglione del Lago e con una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi: poche altre associazioni ciclistiche possono vantare una così lunga tradizione capace di attraversare generazioni di ciclisti.

Alla manifestazione, valevole tra l’altro come seconda delle tre gare del Campionato Regionale Mtb Uisp, è prevista la partecipazione di circa 100 atleti che si cimenteranno su un percorso che partendo dal prato del Lido Arezzo si inerpicherà fino al paese per poi attraversare gli uliveti che fanno da corona alla Rocca Medievale e riscendere sulle rive del lago fino a raggiungere l’ex Aeroporto Eleuteri tornando poi alla partenza. «Sono previsti 4 giri molto difficili e temuti – spiegano gli organizzatori – poiché, per quanto il territorio castiglionese non si caratterizzi per una conformazione montana, i continui saliscendi, con i suoi passaggi tecnici e continue insidie, rappresentano un’impegnativa prova di preparazione e di abilità anche per i “biker” più preparati».

Alla fine della gara, presso i locali della piscina comunale, si svolgerà la consueta “festa conviviale” a cui tutti gli atleti tengono ad essere presenti, vista la conosciuta accoglienza castiglionese. Previsioni quindi favorevoli, anche per il meteo: gli atleti, gli appassionati della mountain bike e tutti gli sportivi castiglionesi potranno vivere un’esperienza positiva in uno scenario panoramico e suggestivo che merita di essere gustato in pieno.