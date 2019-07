Veicolo in fiamme, chiusa la SS 71 all’altezza del bivio per Panicarola AGGIORNAMENTO

Aggiornamento ore 19.50 L’Anas comunica che attualmente la strada è chiusa in entrambe le direzioni dal km 94,700 al km 96,000. Le deviazioni per chi si trova in transito in quel punto sono comunque segnalate in loco.

Sulla strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola” il traffico è temporaneamente bloccato a causa di un veicolo in fiamme all’altezza del bivio per Panicarola, nel territorio comunale di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia.

La chiusura del tratto stradale in questione si è resa necessaria per consentire l’intervento dei mezzi antincendio.

Sono infatti presenti sul posto le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza e ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

Foto repertorio

