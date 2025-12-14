Castiglione del Lago, “Luci sul Trasimeno” punta a battere il record di presenze dello scorso weekend - Tuttoggi.info

L’obiettivo è dichiarato: bissare, come minimo, il successo record dell’scorso weekend, quando grazie anche al Ponte dell’Immacolata Castiglione del Lago ha fatto registrare presenze record faticando – piacevolmente – non poco a reggere l’urto dell’ondata di curiosi e turisti che l’hanno presa d’assalto. Tutto merito di “Luci sul Trasimeno – Il Natale delle Meraviglie”, che anche per la sesta edizione rappresenta un polo di attrazione notevole per l’intero comprensorio e più in generale per l’Umbria, all’insegna della magia e della grande attesa del periodo natalizio. Nella marcia di avvicinamento alle prossime Festività, dunque, la manifestazione organizzata dall’Associazione “Eventi Castiglione del Lago”, è pronta ad accogliere un nuovo flusso turistico imponente, grazie anche alla campagna promozionale che campeggia in tv sulle reti Mediaset, ai tanti servizi giornalistici andati in onda sui canali Rai dopo l’accensione del 6 dicembre scorso e a numerose interviste e immagini rimbalzate un po’ ovunque, social in testa. Dopo una settimana in cui è stata la nebbia a rendere ancora più particolare la visione dal Belvedere prospiciente la Rocca del Leone dell’Albero più grande del mondo costruito sulle acque del Trasimeno, proseguono con vigore le tante iniziative targate “Eventi” che animano il borgo e il “Percorso dell’Albero”. Che ha nei giochi di luce, tra “Wonder Show”, tunnel luminoso e installazioni da far brillare gli occhi i suoi punti di forza, soprattutto nei momenti clou delle giornate sia di festa che infrasettimanali: le tre accensioni dell’Albero di Natale previste alle 17.30, alle 19.30 e alle 22.

Tra l’ammirazione dei visitatori di fronte alla maestosa opera ingegneristica in acqua da 2.400 luci perimetrali e più di un chilometro di lunghezza, c’è intanto da registrare il grande successo della nuova area dedicata ai golosi e denominata “Le dolcezze di Luci sul Trasimeno”: il pesciolino Ascanio, mascotte della manifestazione, garantisce il tres d’union con il mondo del cioccolato, grazie anche alla partnership con aziende del territorio quali Perugina, Be Well e Augusta Perusia, ovvero il top della produzione nel settore, e la simpatia dei volontari di “Eventi” che accompagnano i turisti anche nel percorso più dolce della manifestazione. E se per il weekend è prevista l’impennata anche delle altre attrazioni come il “Ghiaccio Park” e “Castiglione del LEGO” (accesso per quest’ultimo a ridosso della Sala Consiliare di Palazzo della Corgna), da lunedì decollerà l’adiacente “Arena GAL”, ideata e gestita dal Gal Trasimeno-Orvietano.

Prima di poter assistere allo spettacolo delle varie accensioni dell’Albero in acqua, infatti, ci sarà la possibilità di assistere a reading di autori collegati a “Giallo Trasimeno” (lunedì 15 dalle ore 17), cooking show a cura di Confcommercio Trasimeno su ricette tipiche del Natale legate al territorio e introduzione alla degustazione della birra (martedì 16 dalle ore 17, prevista anche una puntata speciale del talk show “4 chiacchiere in vetrina” a cura di RTN Web Radio TV), incontri con una selezione di poeti legati all’evento “Poesia Trasimeno” (mercoledì 17 stesso orario) e lo spazio di letture dedicate ai bambini “Natale, notte di meraviglia” (giovedì 18 dalle ore 16).

Tornando al weekend in corso, infine, il programma, consultabile anche sul sito internet www.lucisultrasimeno.it, prevede anche l’evento “Naturalmente Sorso”, ovvero un focus con assaggi sui vini artigianali del Trasimeno, presso l’ex Asilo Reattelli di Castiglione del Lago con orario 16-22.





Luogo: Belvedere Rocca del Leone, via Belvedere, 1, CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA