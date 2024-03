Castiglione del Lago: "la Giunta Duca Burico allo sfascio!" - Tuttoggi.info

La nota dei consiglieri di Fratelli d'Italia di Castiglione del Lago dopo le dimissioni dell'assessore Mencarelli

Dopo il silenzioso allontanamento dell’assessore ai servizi sociali, che seppur non formalizzando le proprie dimissioni ha via via abbandonato Duca e Burico al loro destino, ecco il colpo di scena: mesi e mesi di avvertimenti caduti nel vuoto e l’assessore ai lavori pubblici, patrimonio e protezione civile rompe gli induci e lascia Giunta e Partito.



Durissimo il j’accuse all’amministrazione: intromissioni continue nell’operato dell’assessore senza alcuna condivisione e scarsa attenzione (leggi “soldi”) rispetto alle tematiche (frazioni, strade, sicurezza cittadini, cantiere comunale) che lo stesso sottoponeva alla Giunta.

Una Giunta che mai ha operato come una squadra al servizio dei Castiglionesi, ma sempre per gli interessi di alcuni disattendendo totalmente gli impegni presi con gli elettori.

Confermando di fatto, con questo gesto coraggioso che non ha precedenti nella storia politica castiglionese e che ad esempio non ha fatto il candidato sindaco Brancaleoni ancora oggi nella maggioranza che sostiene Burico, quanto da cinque anni sta sostenendo in Consiglio Comunale e sulla stampa, anche recentemente riportando stralci del programma elettorale di Burico non rispettato, l’opposizione di Fratelli d’Italia guidata da Traica, Pierini e Becciolotti.

È attestato che la Giunta stava in piedi per miracolo e il vero primo cittadino non era Burico, specchietto per le allodole con le sue feste e i suoi eventi per chi non è addentro alle questioni politiche, ma l’assessore Duca che silenzioso e strisciante ha diretto in tutti questi anni Sindaco, vicesindaco Sacco e il resto della Giunta a suo piacere portando Castiglione del Lago e la Giunta che lo governa, allo sfascio cui oggi assistiamo.

I Consiglieri Comunali FDI Castiglione del Lago

Francesca Traica, Gianluca Pierini,Pamela Becciolotti