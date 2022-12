Castiglione del Lago, Cgil e Spi Trasimeno: no a chiusura ospedale

Cgil e Spi: "La trasformazione del nosocomio in ospedale di comunità priverà decine di migliaia di persone di un presidio sanitario minimo"

Il documento “Riorganizzazione assistenza territoriale in Umbria come indicato dal DM 77/2022” approvato dalla giunta regionale con delibera del 14 dicembre, per il territorio del Trasimeno è “inaccettabile”. Lo affermano in una nota Mauro Moriconi, responsabile della zona Trasimeno per la Cgil di Perugia, e Ilario Del Buono, segretario generale della Lega Spi Cgil Trasimeno.

“La trasformazione del nosocomio in ospedale di comunità priverà decine di migliaia di persone di un presidio sanitario minimo mettendo a serio rischio la tutela della salute – affermano i due sindacalisti Cgil – Non sono accettabili neanche le modalità con cui la Regione sta portando avanti il piano sanitario, che sostiene il disegno di smantellamento della sanità pubblica eludendo qualsiasi forma di confronto effettivo sia con le organizzazioni sociali che con le amministrazioni comunali locali. Come Cgil e Spi – continuano Moriconi e Del Buono – abbiamo nuovamente sollecitato la presidente della Regione a un confronto per affrontare quella che per il territorio è una vera e propria emergenza, riproponendo tutte le proposte che da tempo abbiamo in campo e che erano state oggetto di condivisione con le amministrazioni locali e di impegni assunti in precedenza dalla Regione stessa”.