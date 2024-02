Castiglione del Lago: Burico lancia il suo bis ma non convoca la commissione sicurezza richiesta da FDI - Tuttoggi.info

La nota di Francesca Traica, Capogruppo FDI Castiglione del Lago

A Castiglione del Lago, il recente incremento di atti illeciti (furti, atti vandalici, ecc.) a danno dei cittadini, ha determinato una crescente preoccupazione nella comunità, inducendo il Gruppo Consiliare FDI, oltre un mese fa, a chiedere al Sindaco e all’assessore competente Mencarelli la convocazione d’urgenza della costituita commissione sicurezza ed emergenze, al fine di garantire un più capillare controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine locali.Commissione costituita nel 2020, a seguito sempre di una mozione di Fratelli d’Italia, che si deve occupare del tema sicurezza sul territorio coinvolgendo Polizia Municipale e Carabinieri della stazione locale.Una commissione mai resa operativa , causa l’inerzia dell’assessore Mencarelli e del Sindaco Burico, troppo impegnati nella loro personale campagna elettorale: e anche questa volta, ad oltre un mese dalla richiesta di FDI, tutto tace.Un silenzio colpevole e ingiustificato dell’amministrazione nonostante i cittadini castiglionesi continuino a segnalare quotidianamente situazioni pericolose e tentativi di furto e nonostante il Sindaco nel suo programma elettorale 2019, scriveva “senza la sicurezza lo sviluppo non è possibile…siamo sicuri quando una comunità si sente tale, quando la casa del nostro vicino è importante quanto la nostra”.E ancora: “Incrementeremo il personale della Polizia locale; lavoreremo per la costruzione di una nuova caserma per i Carabinieri e una nuova e più funzionale sede della protezione civile; poi ancora investiremo sul Presidio dei Vigili del Fuoco dandogli una sede congrua”.Promesse elettorali rimaste tali!A cui si aggiungeranno quelle per il tentativo di bis del prossimo giugno, nuove o riciclate bugie senza assumersi le responsabilità politiche di cinque anni di mal governo e immobilismo amministrativo subíto dalla comunità di Castiglione del Lago.Francesca Traica Capogruppo FDI Castiglione del Lago