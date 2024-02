Castiglione del Lago: Burico, il Sindaco del Capoluogo, ma non delle frazioni! - Tuttoggi.info

Castiglione, la nota degli esponenti di Fratelli d'Italia Francesca Traica, Gianluca Pierini, Pamela Becciolotti

Scriveva nel 2019 l’allora candidato a Sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, nelle sue promesse elettorali: “Comitati di Frazione, per condividere le scelte e entrare nei problemi di chi vive nelle frazioni, interventi di manutenzione, cura dei particolari, delle strade, delle banchine, delle scoline e delle strade bianche”.



“Agevolare le attività commerciali e difendere i presidi pubblici e gli uffici e potenziarne i servizi”.

E ancora: “un presidio del Comune fisso una mattina a settimana nelle zone più distanti dal capoluogo a Villastrada, Pozzuolo e Pineta per permettere ai cittadini di richiedere informazione e avere a disposizione i servizi di base, perché nessuno si senta escluso e meno importante”.

“Aree e piazze delle frazioni saranno utilizzate per organizzare eventi, cultura e intrattenimento”.

“Interventi per la manutenzione, il decoro e una nuova edilizia cimiteriale”.

“Soluzione rapida di gravi danni ambientali a Petrignano e Porto dovuti a improvvidi interventi edificatori”.

Scrive nel 2024 Fratelli d’Italia: nessuna promessa elettorale mantenuta!

Le frazioni e i piccoli borghi del territorio sono stati totalmente abbandonati dalla Giunta Burico che si è occupata solo, e male, del capoluogo.

Strade dissestate, illuminazione scarsa e sempre malfunzionante, nuove luci a Pineta previste, promesse, ma poi realizzate da altre parti, verde pubblico non curato, fossi e scoline non mantenute, cimiteri abbandonati a se stessi (ma si sa, i defunti non votano…), monopolizzazione degli investimenti per gli eventi nel capoluogo.

Anche Mencarelli e Bacci, gli unici assessori della Giunta Burico provenienti dalle frazioni, non le hanno difese e hanno anzi avvallato una politica tutta incentrata sul capoluogo.

Ma ora via al Buricobis.. abitanti delle frazioni preparatevi alle nuove promesse, il vostro voto è comunque necessario a mantenere la poltrona!

FDI Castiglione del Lago

