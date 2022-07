Castiglione, cordoglio alla famiglia Burico per la morte di Nadia

Tante le attestazioni di vicinanza al sindaco Matteo per la scomparsa della mamma | "Un pezzo di storia di Castiglione"

Castiglione in lutto per la morte di Nadia, la mamma del sindaco Matteo Burico e moglie di Ottorino. Una persona che, anche per l’attività di famiglia, era considerata parte della storia della comunità di Castiglione, che ora si stringe intorno alla famiglia Burico.

Tante le attestazioni di cordoglio, al sindaco e al papà Ottorino. Tra cui quella di Mario Marchetti, presidente della Asd Castiglione del Lago, a nome di tutto lo staff dirigenziale, tecnico e dei ragazzi. Anche il presidente Franco Lolli e lo staff della SP Sanfatucchio si sono uniti al dolore del sindaco Burico.