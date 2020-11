Castiglione Comune europeo dello Sport: il Covid rinvia la cerimonia, ma la bandiera arriva subito

Castiglione del Lago dovrà attendere il prossimo aprile, causa Covid, per essere celebrato pubblicamente tra i Comuni europei dello sport 2022. La cerimonia di premiazione, prevista per lunedì 9 novembre, è stata infatti rinviata al 12 aprile 2021 a causa della pandemia.

Nei prossimi giorni, è stato comunque spiegato in occasione della presentazione delle bandiere ufficiali Aces Europe dei Municipi italiani al Coni, verranno comunque consegnate bandiere e targhe ai singoli Comuni vincitori.

Un grande risultato per Castiglione del Lago, che al di là di qualche limitazione formale, non deve essere penalizzato dall’attuale emergenza Covid vissuta in tutta Europa e nel resto del mondo.