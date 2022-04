Castiglione Comune europeo dello sport 2022, l’investitura ufficiale

Cerimonia con la consegna della bandiera | Le competizioni e gli investimenti per le strutture sportive | Presentato il progetto InarrestAbili

Assegnato ufficialmente a Castiglione del Lago il prestigioso riconoscimento di “Comune europeo dello sport 2022“. Riconoscimento di ACES Italia, delegazione italiana di ACES Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport). Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini e le associazioni sportive del territorio, che hanno collaborato e che “sentono proprio” questo riconoscimento.

“È anche grazie al lavoro delle associazioni che Castiglione del Lago ha ottenuto questo risultato – ha sottolineato la vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Sacco – e sono proprio loro ad esprimere la ricchezza del territorio e di tutto il suo movimento sportivo, in un luogo che, al di là dei tanti impianti sportivi è, a detta di tutti, una vera ‘palestra all’aria aperta’”.

La cerimonia

Nell’occasione è stata presentata la bandiera ufficiale, ricevuta da ACES in occasione della cerimonia di premiazione. Erano presenti il sindaco Matteo Burico e la vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Sacco che ha illustrato le iniziative previste per la stagione sportiva 2022, e tre atleti simbolo di Castiglione del Lago: il velista Lorenzo Carloia, il paratleta Gabriele Fella e l’ex campione di pallavolo Damiano Pippi. Sono intervenuti Sergio Cenci e Bruno Fringuelli in rappresentanza dell’associazione “Avanti Tutta” Onlus fondata da Leonardo Cenci, Simona Meloni, Donatella Porzi e Michele Bettarelli, consiglieri regionali, e Marco Sielli per l’Agenzia Assicurazioni Generali, partner del progetto.

Sport, gli investimenti a Castiglione

Il sindaco Matteo Burico ha rivendicato le scelte fatte nel campo dello sport e nel sociale, anche a discapito di qualche chilometro di asfalto: “Investire nello sport, nel sociale, nella cultura è una scommessa, una ‘scelta forte’ che può anche togliere un po’ di consenso nel breve periodo: le buche le vediamo e le sentiamo tutti e invece gli investimenti per rafforzare il collante sociale costituito dallo sport, sociale e cultura sono visibili nel medio e lungo periodo. Il Consiglio comunale ha approvato la richiesta di un mutuo al Credito Sportivo di un milione di euro, diminuendo un po’ la capacità di prendere mutui per altre opere pubbliche. Noi con questi fondi vogliamo investire nelle frazioni come Panicarola, Vaiano, Pozzuolo, e nella nostra “cittadella dello sport”, con decisioni partecipate attraverso assemblee pubbliche, pensando a tutti gli sport non solo al calcio”.

Le manifestazioni sportive

Andrea Sacco ha ricordato le importanti manifestazioni previste quest’anno, stagione già aperta con la Strasimeno una delle classiche del podismo organizzata dalla ASD Filippide e in assoluto una dei più grandi eventi in Umbria; poi un collegiale nazionale di motocross ospitato dal crossodromo “Vinicio Rosadi” di Gioiella: a fine maggio ci saranno importanti gare nelle categorie Pro Prestige 125, Pro Prestige femminile, e AMA over 40. Palazzetto dello sport pieno per la pallavolo e per il basket ma anche per il karate, domenica scorsa, con il memorial “Jacopo Basiglini” dedicato un giovanissimo atleta locale. Tra le tante iniziative spicca a fine luglio il Campionato Mondiale di Vela “MicroClass” organizzato dal Club Velico Castiglionese.

Progetto InarrestAbili

È stato poi presentato il Progetto InarrestAbili al Trasimeno, a cui sta collaborando Gabriele Fella, che si propone di costruire una giornata inclusiva in cui le dimostrazioni di vari sport paralimpici serviranno per sensibilizzare sul mondo della disabilità e tutto quello che gli gira intorno.

“La pratica dello sport riesce a far passare determinati messaggi e realtà più delle parole – ha concluso Andrea Sacco – per cui, dopo la buona riuscita del nostro convegno su questi temi, crediamo sia il momento di accompagnare i discorsi con i fatti. Basket, handbike, calcio amputati e tennis in carrozzina, tiro con l’arco, scherma, atletica saranno le discipline che proporremo in questa giornata”.