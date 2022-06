Castiglione Cinema, la 5^ edizione si è aperta con Neri Parenti ed Enrico Vanzina - Tuttoggi

Non sono mancati momenti di riflessione in particolare sulla commedia italiana per la quale non è apparso ottimista: “La commedia è oggi a rischio di estinzione: i film non hanno ritorno economico e le star come Carlo Verdone e Ficarra e Picone scelgono di fare serie in streaming. Ma le piattaforme hanno parametri finanziari e di vendibilità internazionale che non coincidono con la tradizione della commedia all’italiana. Non vedo rimedi. È inspiegabile, c’è tanta voglia di socialità, ma il cinema non funziona. Si tenta di usare i fenomeni web, ma abbiamo visto che i follower non si trasformano in spettatori. Oggi ci sono moltissime facilitazioni fiscali, la produzione è raddoppiata. Eppure mi chiedo: dove andranno questi film? Chi li vedrà?”.

È arrivato poi il momento dell’incontro con Enrico Vanzina che, intervistato da Valerio Sammarco, ha spiegato al pubblico il significato di Diario diurno (edito da Harper & Collins), il libro in cui rievoca gli ultimi anni della sua vita, frutto della sua esperienza giornalistica. “Chiaramente l’allusione è al ‘Diario notturno‘ di Ennio Flaiano – ha rivelato il regista. E, continuando, ha raccontato di un dialogo proprio con lui: ‘Ennio, a cosa serve scrivere?‘. Lui passò al suo lato malinconico e rispose: ‘Serve a sconfiggere la morte’. È così. Io ci pensò da allora. Se, fra tanti anni, in un mondo alla Fahrenheit 451, i libri saranno desueti, qualcuno troverà ancora il mio libro, vorrà dire che ho sconfitto la morte“.

Il primo appuntamento di Castiglione Cinema – RdC Incontra è terminato con la proiezione di Tre Sorelle, introdotta da Enrico Vanzina. Questi gli appuntamenti di oggi sabato 11 giugno:

ore 11 a Poggio Santa Maria (Castiglione del Lago), Seminario residenziale “Politiche culturali e scenari economici per il futuro del cinema italiano” (evento chiuso)

ore 17 in Piazza Mazzini, Il Cinema probabilmente – RdC incontra Neri Marcorè (conduce Steve Della Casa)

ore 18.30 in Piazza Mazzini, Strappare lungo i Borghi – RdC incontra Osvaldo Bevilacqua (conduce Lorenzo Ciofani)

ore 19.30 in Piazza Mazzini, Arriviamo Noi! – RdC incontra Aurora Ruffino (conduce Gianluca Arnone)

ore 21.00 in Piazza degli Uffici Comunali, proi​ezione di Fuori dal mondo di Giuseppe Piccioni

Il programma completo al link: https://bit.ly/CastiglioneCinema22-programma