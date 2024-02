Castiglione, Brancaleoni sfida Burico e Vecchi

Il consigliere e coordinatore di Castiglione Civica ha annunciato la propria candidatura a sindaco

Paolo Brancaleoni lancia la sfida a Matteo Burico e a Filippo Vecchi. Il consigliere comunale e coordinatore di Castiglione Civica rompe gli indugi e annuncia la propria candidatura a sindaco. Una candidatura civica, al di fuori degli schemi ideologici.

Per proseguire, spiega, le battaglie combattute in questi anni in Consiglio comunale – in particolare in difesa dell’ospedale di Castiglione e della sanità pubblica – e nelle realtà locali del volontariato. Ed anche per la centralità di Castiglione del Lago all’interno dell’Unione dei Comuni.

Per questo Brancaleoni accusa di immobilismo il sindaco Burico e l’attuale amministrazione di centrosinistra. Ma prende anche le distanze, anche per la sua storia personale, dal civismo di Filippo Vecchi, che guarda decisamente a destra.