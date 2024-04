Castiglione, alle Ecoisole già in funzione i nuovi contenitori per la raccolta degli oli alimentari - Tuttoggi.info

E la raccolta del metallo estesa anche alle utenze non domestiche

TSA Trasimeno Servizi Ambientali ha completato l’installazione di contenitori per la raccolta degli oli alimentari esausti. Gli speciali contenitori permettono il conferimento degli oli utilizzati in cucina: si tratta di olio di frittura, strutto e oli utilizzati per conservare gli alimenti nei vasetti. I nuovi contenitori stradali si vanno ad aggiungere a quelli già presenti nelle riciclerie. Nel territorio comunale di Castiglione del Lago sono in totale sei, utilizzabili 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana: nel capoluogo si trovano presso le due Ecoisole esistenti in via Leopardi (parcheggio Unicredit) e in via Piana (parcheggio centro commerciale “I Tulipani”); il terzo raccoglitore è posizionato in via De Nicola (zona centro commerciale “Agilla”). Gli altri tre sono a Pozzuolo in viale Milano (ingresso sud della scuola “Franco Rasetti”) e Villastrada (vicino al cimitero), a fianco delle Ecoisole, mentre l’ultimo è a Sanfatucchio in via Poggio del Sole.

Gli utenti potranno utilizzare liberamente gli appositi contenitori per conferire l’olio, raccolto a freddo e in bottiglie di plastica ben chiuse, bottiglie che, a loro volta, verranno poi indirizzate al recupero nella raccolta della plastica: TSA raccomanda di non utilizzare recipienti in vetro. I contenitori in lamiera hanno una capacità di raccolta utile di 240 litri, con adeguato fondo a tenuta anti-sversamento.

L’ampliamento del servizio è stato introdotto a seguito dell’adesione del Comune di Castiglione del Lago al “Progetto sperimentale di potenziamento raccolta oli vegetali esausti”, presentato da GEST s.r.l. ed elaborato dal gestore TSA.

Questo nuovo servizio si aggiunge a quanto già avviato con l’attivazione delle 4 Ecoisole informatizzate, nelle quali è possibile conferire, in qualsiasi orario e per tutti i giorni dell’anno, i seguenti rifiuti: secco residuo, plastica, carta e cartone, frazione organica e piccoli rifiuti metallici come alluminio e contenitori ferrosi, tipo barattoli e lattine. Le Ecoisole sono collocate in via Leopardi (parcheggio Unicredit), in via Piana (parcheggio centro commerciale “I Tulipani”), a Pozzuolo in viale Milano (ingresso sud della scuola “Franco Rasetti”) e a Villastrada (vicino al cimitero). Si ricorda che è possibile conferire carta e cartone nelle apposite gabbie in metallo affiancate alle Ecoisole, mentre il vetro nelle relative campane dislocate nell’intero territorio comunale.

Nell’ultimo Consiglio Comunale questa possibilità è stata estesa a tutte le utenze non domestiche quali bar, ristoranti, rosticcerie e pizzerie che possono utilizzare le Ecoisole per conferire a loro volta piccoli rifiuti metallici, come alluminio, scatolette, lattine ecc. Gli utenti potranno utilizzare le Ecoisole e conferire i propri rifiuti identificandosi mediante una specifica tessera RFID associata all’intestatario della bolletta TARI. Per chi non l’avesse già fatto la “Tessera Ecoisola” è attivabile presso l’Eco Sportello TSA presso la sala pre-consiliare “Massimo Del Pizzo” di Palazzo della Corgna, aperto ogni martedì dalle 14:30 alle 18:30 e ogni giovedì dalle 9 alle 13.

«Si tratta di importantissime novità, non solo gestionali – afferma l’assessore all’Ambiente Fabio Duca – e delle quali ringrazio AURI, GEST e TSA per la proficua collaborazione avuta con il Comune in questa legislatura. Novità che contengono una forte valenza politica e con le quali si completa uno degli obiettivi strategici di questa amministrazione comunale, quello cioè di promuovere e di incentivare le buone prassi per la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti. Scelte che assieme alla sensibilità e l’attenzione manifestata dalla cittadinanza castiglionese, hanno consentito al Comune di Castiglione del Lago di divenire un punto di riferimento in questo tema per l’intera Umbria come evidenziato da Legambiente e Arpa Umbria in occasione della premiazione dei Comuni Ricicloni 2022 che ha visto, per i comuni sopra i 10.000 abitanti, assegnare il premio solo a Castiglione del Lago e Assisi».