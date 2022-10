Castiglion Fosco, affidati lavori di recupero delle mura - Tuttoggi

In particolare le opere in cantiere consistono nel recupero del tratto di mura castellane a partire dalla torre di difesa e fino all’innesto con Via Mattei, mediante lavori di ripulitura e protezione sommitale per le acque piovane e consolidamento della muratura.

E’ inoltre in programma la realizzazione di una rampa di collegamento tra l’itinerario escursionistico e l’area sovrastante, in prossimità della torre di difesa, al fine di assicurare l’accesso in sicurezza alla vasta area terrazzata di veduta, di proprietà dell’Amministrazione Comunale e delimitata tra le mura castellane, la corte “Ex Palazzo Corneli”, l’area di veduta e sosta veicoli recentemente realizzata e l’area della Parrocchia di Castiglion Fosco.

A tal fine si interverrà attraverso l’esecuzione di una serie di opere d’ingegneria naturalistica comprendenti la realizzazione di viminate in legno, la realizzazione di palizzate e la posa in opera di “geotessili” per il contenimento delle scarpate. Al fine di evitare rischi di caduta dall’alto, in prossimità della rampa ed in sommità dell’intero tratto di cinta muraria, è prevista la realizzazione di una staccionata con pali di castagno.

Sono infine previste opere complementari per rendere funzionale e fruibile l’intero itinerario escursionistico e garantire l’efficienza nel corso del tempo dell’infrastruttura, migliorando il sistema di regimazione delle acque meteoriche, completando l’impianto di pubblica illuminazione con la posa in opera di corpi illuminanti a led a partire dalla torre di difesa e fino all’intersezione con Via Mattei e lungo la rampa di accesso prevista e sistemando il piano viabile del sentiero escursionistico in prossimità dell’intersezione di Via Mattei.

L’intero progetto comporta una spesa di 250mila euro.

“Con questo intervento – spiega Ferricelli – si va a completare il recupero di un importante tratto di mura castellane del borgo medioevale di Castiglion Fosco dopo l’intervento ITI del 2021 e, attraverso opere a basso impatto ambientale ed eco sostenibili, si offre la possibilità di ricoprire e fruire di luoghi unici per il loro valore ambientale e paesaggistico. Un’offerta in più per i tanti appassionati del trekking, anche grazie alla “collaborazione” dei numerosi gruppi ed associazioni di escursione recentemente sorti nei comuni dell’alta valle del Nestore”.

(Foto Silvio Sorcini – I luoghi del Silenzio)