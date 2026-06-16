Castelluccio, scatta il piano di mobilità sostenibile per la fioritura - Tuttoggi.info

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Castelluccio, scatta il piano di mobilità sostenibile per la fioritura

Redazione

Castelluccio, scatta il piano di mobilità sostenibile per la fioritura

Il piano si ripropone di salvaguardare il contesto ambientale dall'arrivo dei molti turisti che ogni anno si riversano a Castelluccio
Mar, 16/06/2026 - 09:25

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È stato presentato dal Parco e dai Comuni di Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera e Norcia, il Piano di Mobilità Sostenibile per la Fioritura di Castelluccio di Norcia. “La finalità” sottolinea il Commissario per il Parco, Corrado Perugini “è quella di regolamentare al meglio i flussi veicolari che si registrano nel periodo che va dalla seconda metà di giugno alla prima metà di luglio. Da una parte vi è la necessità di salvaguardare il contesto ambientale da un’invasione turistica meccanizzata in grado di arrecare, se non adeguatamente gestita, serie conseguenze ai delicati equilibri ecosistemici, dall’altra la consapevolezza che tale evento rappresenta un’opportunità importante per l’economia locale. Parliamo di territori che, peraltro, scontano ancora le conseguenze del terremoto del 2016 e le cui attese e aspirazioni di rilancio non possono essere mortificate”.

L’obiettivo è riuscire a distribuire più equamente il carico turistico su tutti i giorni della settimana non concentrandosi, come accaduto in passato, sui fine-settimana. Già negli anni dal 2021 al 2025 sono state adottate soluzioni per scongiurare il ripetersi di situazioni critiche. “Le interlocuzioni che, come Parco, abbiamo avuto con i comuni direttamente interessati e con la Comunità di Castelluccio” prosegue Perugini, “hanno permesso di raggiungere un accordo. Voglio ringraziare i Sindaci, le Prefetture, le Questure, le Regioni Marche e Umbria per la proficua collaborazione”.

Il Piano e dove parcheggiare

Durante i fine settimana del 20-21, del 27-28 giugno e quelli del 4-5 e 11-12 luglio, a cui si aggiunge lunedì 29 giugno, sarà interdetto il passaggio di autovetture e camper che potranno però sostare presso i parcheggi di prossimità. Si potrà poi raggiungere Castelluccio attraverso un servizio navette che vedrà attivi anche due autobus, uno elettrico e uno ibrido, acquistati dal Parco con fondi del Programma Parchi per il Clima del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Sarà, invece, consentito libero accesso ai mezzi a due ruote e alle autovetture di residenti, dimoranti, esercenti, soggetti non deambulanti o di coloro comunque in possesso di idonea autorizzazione (rilasciata dal Comune competente). Per quanto concerne i bus turistici, sarà consentito libero accesso con possibilità di raggiungere Castelluccio e permettere la discesa dei passeggeri in prossimità del “Deltaplano” e/o della “Piazzetta”; una volta scesi i passeggeri, i bus dovranno subito allontanarsi (ad esempio presso i parcheggi di prossimità), per poi tornare a riprendere i turisti all’ora concordata.

Il divieto di sosta

Durante i fine settimana indicati sarà consentito a coloro che, a prescindere dalla fioritura, abbiano la necessità di andare, con l’autovettura o il camper, da una delle porte di ingresso verso le altre, il solo transito con l’assoluto divieto di sosta e fermata (“transito di necessità”). Eventuali deviazioni saranno segnalate sul posto. Pertanto, per coloro che, durante i fine settimana indicati, vorranno raggiungere Castelluccio con autovetture/camper per godere della fioritura, l’unica modalità prevista per tutte le porte di ingresso ai Piani di Castelluccio sarà quella di lasciare il proprio mezzo (auto o camper) presso uno dei parcheggi di prossimità raggiungendo da questi Castelluccio attraverso un servizio navette (lo stesso servizio consentirà di tornare poi a riprendere il proprio automezzo). Una volta lasciati l’autovettura o il camper presso uno dei parcheggi di prossimità, chi volesse potrà raggiungere Castelluccio a piedi, in bicicletta, e-bike.

Eventuali variazioni delle date, legate all’imprevedibile andamento stagionale, saranno comunicate. Nei giorni diversi dai fine settimana, sarà consentito il libero accesso a tutti i mezzi e da tutte le porte di ingresso, fermo rimanendo il divieto di sosta sui prati e a bordo strada.

Le navette e la prenotazione

Per poter usufruire dei parcheggi di prossimità e navette è indispensabile prenotare il posto presso uno di questi parcheggi e, in base alla numerosità dei passeggeri, i relativi posti navetta. La prenotazione potrà essere effettuata tramite i siti: marcheroma.contram.it (per l’accesso da Castelsantangelo sul Nera e Norcia) e startspa.it (per l’accesso da Arquata del Tronto) 

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