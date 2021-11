A Castello i nonni diventano "digitali", due corsi gratuiti per imparare ad usare il pc - Tuttoggi

Entrambi i corsi sono completamente gratuiti, ecco cosa fare per saperne di più

Spedire una mail, sapere cos’è lo Spid o usare “cloud” per archiviare documenti. Questi sono solo alcuni degli “strumenti per ridurre il divario digitale intergenerazionale” messi in campo con il corso per “Nonni in rete”, promosso da Auser Umbria, insieme a vari altri partner, che è in pieno svolgimento a Città di Castello e in varie altre città dell’Umbria.

Il corso, completamente gratuito, punta a raggiungere 360 nonne e nonni in tutta la regione ed è parte del più ampio progetto di “Resilienza intergenerazionale”, promosso da Auser Umbria, insieme ad Ancescao e Anteas, con il sostegno di Regione e Ministero delle politiche sociali.

Sono due i corsi organizzati da Auser e in fase di svolgimento a Città di Castello: uno presso il polo Polo Tecnico Franchetti Salviani e l’altro presso la vicina scuola Cavallotti. Per partecipare ecco i recapiti di Auser: 075.966.5070 oppure mail: reg.umbria@auser.it

“Registriamo un grande interesse intorno a questo progetto, come testimonia l’alta partecipazione qui a Castello – ha commentato Manlio Mariotti, presidente regionale Auser, che ha incontrato oggi corsisti e formatori nella città tifernate – questo ci conferma l’utilità del progetto in questa fase post-pandemica, che vede sicuramente gli anziani, insieme ai bambini, come categorie più colpite, a causa di un forte isolamento. Isolamento che, anche attraverso gli strumenti tecnologici e digitali, si può combattere, mettendo al contempo a frutto il rapporto intergenerazionale con i più giovani, che padroneggiano a meraviglia questi mezzi”.

Auser ha stimato che il 70% dei beneficiari dell’intervento di alfabetizzazione digitale ha una percezione della qualità della vita migliore in termini di inclusività.