Castello di Spina, domenica 18 dicembre l'inaugurazione dei lavori di restauro e riqualificazione - Tuttoggi

A 13 anni dal terremoto una quattro giorni di eventi e iniziative al via dal 15 dicembre

Quattro giorni di iniziative, dal 15 al 18 dicembre 2022, per celebrare la conclusione di tutti gli interventi di ricostruzione post sisma e di riqualificazione che hanno interessato il castello di Spina e ne hanno permesso la restituzione alla piena fruibilità da parte di tutta la comunità, a 13 anni dal sisma che ha avuto il suo epicentro proprio nell’area nord del territorio comunale di Marsciano. E proprio il 15 dicembre, alle ore 21.00, è prevista una messa nella chiesa parrocchiale all’interno del borgo per ricordare l’anniversario dell’evento sismico avvenuto questo stesso giorno del 2009.

“Chi ha avuto modo – spiega il sindaco Francesca Mele – di visitare il castello di Spina in questi ultimi mesi, in cui si stavano concludendo i lavori sull’illuminazione, ha già potuto ammirare la bellezza di un borgo, tra i più identitari del medioevo umbro, completamente riqualificato e caratterizzato da scorci particolarmente suggestivi. L’inaugurazione che faremo domenica sarà, innanzitutto, l’occasione per invitare tutti a visitarlo e, naturalmente, per ringraziare quanti, tra cittadini, associazioni, aziende, professionisti e istituzioni, si sono in questi anni impegnati per raggiungere questo bellissimo risultato. La ricostruzione dopo il sisma del 15 dicembre 2009 non è ancora completata, a Spina come su tutto il territorio comunale colpito, e il Comune continua la sua attività di confronto con gli altri enti competenti al fine di reperire le ulteriori risorse necessarie. Ma in questa fase, la riconsegna alla comunità di un patrimonio così importante quale è il castello di Spina, rappresenta certamente un traguardo da molto tempo atteso per chi vive e ama questo territorio. Ed è quindi il momento in cui possiamo tutti sentirci orgogliosi del lavoro fatto”.