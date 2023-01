“Dalla Chiesa come figura pubblica appartiene a tutti noi, a tutti i cittadini, a questo Paese. Come figura intima è un padre, è stato un amico, è stato un fratello, bisogna avere grande rispetto”. Lo ha detto, in occasione dell’anteprima di “Il nostro generale”, Sergio Castellitto che, nella fiction, indossa i panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa.

xc3/mgg/gtr