Castel Rigone, dal 3 agosto torna la Festa dei Barbari: il programma

Di seguito il programma della Festa dei barbari 2022

Mercoledì 3 Agosto 2022

Dalle ore 18.30 – Il “Mercato dei Forestieri”

Mercatino di espositori amatoriali con tanti prodotti di artigianato tipico.

Dalle ore 19.30 – Il “Banchetto Barbaro”

A cena nel villaggio con menù ricco di prelibatezze locali come il “Cinghiale alla Barbara”, lo Stinco o l’Arrosto. Da non perdere anche le ottime specialità dolciarie tipiche.

Dalle ore 20.00 – I “Musici di Riggo”

Sonorità tipicamente celtiche con cornamuse e tamburi accompagneranno i visitatori in questa prima serata. Nuovi amici entrano a far parte della nostra festa: allieterà la notte barbara con nuove sonorità il gruppo de Le tre cipolle

Dalle ore 21.00 – L’ “Armata di Riggo”

I fidi guerrieri del luogotenente Riggo si esibiscono in veri e propri combattimenti di spade, asce e bastoni in quella che è l’arte della scherma storica ad impatto pieno. Davvero spettacolare L’Armata di Riggo. Anche il fuoco danza al ritmo assordante dei tamburi: i Focolieri allieteranno i guerrieri e la popolazione del piccolo villaggio di Riggo. Non perdetevi le loro incursioni fra i vicoli del paese. Tutti i combattimenti saranno realizzati in totale sicurezza ed interamente curati dal gruppo di esperti guerrieri dell’Arpa del Diavolo.

Giovedì 4 Agosto 2022

Dalle ore 18.30 – Il "Mercato dei Forestieri"

Dalle ore 19.30 – Il "Banchetto Barbaro"

Dalle ore 20.00 – I “Rota Temporis”

Le musiche di cornamusa al ritmo dei tamburi animeranno le vie del villaggio in divertenti incursioni itineranti. Reduci da una serie di successi internazionali anche quest’anno, ad allietare le notti barbare di Castel Rigone torneranno i Musici della band dei Rota Temporis.

Dalle ore 21.00 – L' "Armata di Riggo"

Venerdì 5 Agosto 2022

Dalle ore 18.30 – Il "Mercato dei Forestieri"

Dalle ore 19.30 – Il "Banchetto Barbaro"

Dalle ore 20.00 – I "Rota Temporis"

Le musiche di cornamusa al ritmo dei tamburi animeranno le vie del villaggio in divertenti incursioni itineranti. Reduci da una serie di successi internazionali anche quest'anno, ad allietare le notti barbare di Castel Rigone torneranno i Musici della band dei Rota Temporis.

Dalle ore 21.00 – L' "Armata di Riggo"

Sabato 6 Agosto 2022

Dalle ore 18.30 – Il "Mercato dei Forestieri"

Dalle ore 19.30 – Il "Banchetto Barbaro"

Dalle ore 20.00 – I "Rota Temporis"

Le musiche di cornamusa al ritmo dei tamburi animeranno le vie del villaggio in divertenti incursioni itineranti. Reduci da una serie di successi internazionali anche quest'anno, ad allietare le notti barbare di Castel Rigone torneranno i Musici della band dei Rota Temporis.

Dalle ore 21.00 – L' "Armata di Riggo"

Dalle ore 21.00 – I “Musici Tonanti”

I tamburi hanno da sempre scandito il ritmi delle battaglie. Anche quest’anno, a grande richiesta, tornano ad echeggiare per le vie del borgo questi ritmi ancestrali. I tamburini del gruppo sbandieratori e musici della città di Foligno alterneranno vere e proprie performace sonore alle cornamuse dei Musici del villaggio.

Domenica 7 Agosto 2022

Dalle ore 16.30 – Il "Mercato dei Forestieri"

Dalle ore 17.00 – La “Calata dei Barbari”

Sfilata in costume storico lungo i vicoli del borgo, anche quest’anno ricca di sorprese lungo il tragitto. Uno spettacolo emozionante da vivere, immersi nei costumi e nella vita barbarica e dell’epoca.

Dalle ore 19.30 – Il "Banchetto Barbaro"

Dalle ore 20.00 – I "Rota Temporis"

Le musiche di cornamusa al ritmo dei tamburi animeranno le vie del villaggio in divertenti incursioni itineranti. Reduci da una serie di successi internazionali anche quest'anno, ad allietare le notti barbare di Castel Rigone torneranno i Musici della band dei Rota Temporis.

Dalle ore 21.00 – L' "Armata di Riggo"

Dalle ore 21.00 – I "Musici Tonanti"

I tamburi hanno da sempre scandito il ritmi delle battaglie. Anche quest’anno, a grande richiesta, tornano ad echeggiare per le vie del borgo questi ritmi ancestrali. I tamburini del gruppo sbandieratori e musici della città di Foligno alterneranno vere e proprie performance sonore alle cornamuse dei Musici del villaggio.