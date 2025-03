Caso Signal, Leavitt "Dai democratici campagna per creare caos" - Tuttoggi.info

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’approccio di Trump alla pace attraverso la forza significa che nessuna organizzazione terroristica impedirà alle navi commerciali e militari americane di navigare liberamente nei corsi d’acqua del mondo. Sfortunatamente, però, questo non è ciò di cui i democratici e i media vogliono parlare. Sono concentrati su una campagna coordinata per cercare di seminare caos all’interno della Casa Bianca”. Così la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha parlato del caso Signal, occasione in cui gli esponenti del governo Trump hanno criticato aspramente l’Unione Europea in una chat resa pubblica dal giornalista Jeffrey Goldberg.

