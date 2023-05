"Caos rifiuti: vieni a dirci la tua" | L'opposizione in campo sui rifiuti

L'opposizione scende in campo sui rifiuti con una iniziativa per analizzare anche le proposte

Lunedì 15 maggio ore 21 presso lo Spazio Astra di Foligno si terrà un incontro pubblico organizzato da PD, M5s Patto per Foligno Foligno 2030 e Foligno in Comune dal titolo “Caos rifiuti : vieni a dirci la tua“ in cui verranno analizzata la documentazione fotografica “realizzata dai cittadini comprovante il disastroso stato in cui versa il servizio raccolta rifiuti, a causa delle mancate scelte politiche del centrodestra umbro e folignate sui temi ambientali”, dicono gli organizzatori Foligno 2030, Pd Foligno, Movimento cinque stelle Foligno, Patto x Foligno.

Gli esempi degli altri territori

“A seguire interverranno una serie di soggettività provenienti da realtà territoriali analoghe a quella di Foligno che testimonieranno come un servizio pubblico che si vuole far funzionare sia l’unico in grado di garantire il raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata anche sopra gli obiettivi nazionali, un servizio di qualità e un sistema di tariffazione puntuale che premia i virtuosi e penalizza chi non differenzia. Chi governa la nostra Regione e la nostra città sta invece percorrendo la strada esattamente opposta, allo scopo di poter giustificare la svendita dei servizi pubblici locali al peggiore offerente e soluzioni impiantistiche fuori tempo. Continuiamo a costruire insieme ai cittadini l’alternativa a questa amministrazione comunale e regionale che non sta tutelando la cittadinanza”.