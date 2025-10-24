 Caso Garlasco, Andrea Sempio convocato per misurazioni antropometriche: "Sono tranquillo" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Caso Garlasco, Andrea Sempio convocato per misurazioni antropometriche: “Sono tranquillo”

tecnical

Caso Garlasco, Andrea Sempio convocato per misurazioni antropometriche: “Sono tranquillo”

Ven, 24/10/2025 - 19:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Andrea Sempio, indagato per il delitto Garlasco, è arrivato poco prima delle 15 insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti, Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani nella Clinica Mangiagalli di Milano “per fare delle misurazioni antropometriche” nell’ambito della nuova consulenza che la Procura di Pavia ha affidato all’antropologa forense Cristina Cattaneo.  

Da quando emerge – la notizia è stata diffusa dalla trasmissione tv ‘Dentro la notizia’ in onda su Canale 5 – le misurazioni antropometriche hanno riguardato tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Si tratta di elementi che dovranno essere confrontati con le ferite trovate sul corpo di Chiara Poggi e con la Bpa del Ris di Cagliari e che serviranno a chiarire la dinamica del delitto di Garlasco. 

“Sono assolutamente tranquillo, tutto bene”, ha detto Sempio lasciando, dopo circa tre ore, l’istituto di Medicina legale. Mentre il legale ha aggiunto che “Andrea ha acconsentito spontaneamente, e senza rifiutarsi, a farsi prendere le misurazioni corporee dimostrando piena collaborazione”. Agli approfondimenti hanno preso parte anche il consulente tecnico Armando Palmegiani oltre ai difensori Liborio Cataliotti e Angela Taccia.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!