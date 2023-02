Caso Cospito, scritte contro il 41 Bis fuori dall’Università

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia chiedono la condanna unanime di tutte le forze politiche

Sul muro lungo la recinzione dell’Università in via Pascoli è comparsa una scritta che chiede l’abolizione del 41 Bis. Una scritta legata al caso Cospito, l’anarchico che sta facendo lo sciopero della fama per chiedere che gli vengano revocate le misure che limitano la sua possibilità di comunicare con l’esterno.

I consiglieri di Fratelli d’Italia al Comune di Perugia esprimono in una nota alcune preoccupazioni. “La legalità ed il rispetto della legge in Italia – scrivono – dovrebbero essere valori condivisi e difesi da tutti”. E ricordano come il 41 Bis sia una misura che Falcone e Borsellino ritenevano essenziale nel contrasto alla mafia e all’eversione.