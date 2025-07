Caso Atc3, Libera Caccia replica a Federcaccia: quando si forzano le norme per consenso, resta il Tribunale L'avvocato Vaccari che ha presentato per Anlc il ricorso al Tar contro le modalità dell'elezione di Romani: ricordiamo come si è arrivati al commissariamento e alla situazione attuale

Condividi su: