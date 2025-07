Caso Almasri, Nordio: "Quello che ho detto in Parlamento è la verità e gli atti lo dimostrano" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – ”Siamo in dirittura di arrivo di una riforma epocale della giustizia. Le provano tutte per rallentarla o intimidirci a costo di inventarsi delle bufale solenni”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul caso Almasri, a margine del question time al Senato. Sul caso in questione ”quello che ho detto in Parlamento è la verità e gli atti lo dimostrano. Null’altro”, ha affermato il Guardasigilli.

Sull’ipotesi di dimissioni, Nordio ha risposto così: ”Sa cosa ha detto il generale McAuliffe nell’assedio di Bastogne? Nuts!’. La risposta ‘Nuts’ del generale alla richiesta di resa dei tedeschi nel 1944 viene interpretata come ‘andate all’inferno’.