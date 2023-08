Casenove di Foligno, inaugura la “Passeggiata della corte”

Presentazione anche dell'opuscolo che spiega le meraviglie visibili

E’ in programma per sabato 2 settembre alle 15.30 l’inaugurazione della “Passeggiata della corte”, un percorso ad anello che, nella frazione di Casenove, permetterà di scoprire elementi di interesse storico e naturalistico. L’appuntamento del taglio del nastro vedrà al presenza del sindaco Stefano Zuccarini, del vicesindaco Riccardo Meloni e dell’assessore al Turismo, Michela Giuliani. L’iniziativa è della Proloco Valle del Menotre, presieduta da Enrico Catanossi.

Le istituzioni presenti e il programma

Interverranno appunto il presidente Catanossi, le istituzioni presenti e Fabio Bettoni e Maria Romana Picuti, intellettuali che illustreranno le meraviglie della zona e l’opuscolo che fungerà da guida per la passeggiata. Quindi si partirà per una “piacevole e interessante passeggiata – dicono dalla Proloco – attraverso un salto nel passato del museo a cielo aperto che aiuta a conoscere gli antichi costumi contadini e la quotidianità dei tempi passati. Una occasione per conoscere e apprezzare le ulteriori ricchezze che la Valle del Menotre ci offre e che gli abitanti della zona cogliono far conoscere e ammirare“.