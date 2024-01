ROMA (ITALPRESS) – “Trent’anni fa scendeva in campo Silvio Berlusconi, un grande statista che ha rivoluzionato la politica italiana. Noi sentiamo l’obbligo morale di continuare il suo grande progetto liberale”. Lo ha detto il ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a margine dell’evento per festeggiare i 30 anni di Forza Italia.

