Casellati “Ancora troppi ritardi a 10 mesi dalla pandemia” - Tuttoggi

“A 10 mesi dall’inizio della pandemia, troppi sono i ritardi, le indeterminatezze e le disomogeneità nella riorganizzazione sanitaria. Sono errori che non possiamo permetterci di ripetere rispetto alla grande sfida che tutti attendiamo dalla distribuzione dei vaccini anti-Covid. Altri Paesi sono già operativi, mentre l’Italia ha ancora difficoltà sui vaccini anti-influenzali. In tanti settori, non solo nella sanità, l’incertezza con cui il Paese si muove è ciò che preoccupa di più i cittadini”. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel corso del tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. E sulla scuola ha aggiunto: “Riaperta a singhiozzo tra banchi con le rotelle e una rete di trasporti pubblici insufficienti”.

(ITALPRESS).