Case, le quotazioni e il trend nelle varie zone di Perugia

Ecco dove il mattone sale di più e dove comunque i prezzi restano i più abbordabili

Pur con leggere flessioni negli ultimi due mesi, il prezzo delle case a Perugia è cresciuto su base annua del 2,6%. Con una quotazione che, in media (considerando tutte le zone, ma anche gli edifici nuovi e usati) si aggira sui 1.141 euro al mq.

E’ quanto stima l’Ufficio studi Idealista, che evidenzia come la media sia comunque lontana dal massimo raggiunto negli ultimi anni nel 2012, quando il mattone residenziale valeva 1.779 euro al mq.

I prezzi delle case nelle varie zone

Valori, ovviamente indicativi, proprio perché rappresentano i prezzi medi a prescindere dalle tipologie di immobili. Che però indicano il trend reale del mercato immobiliare. Che a Perugia è superiore a quello nazionale (+1,7%).

Ancora più interessanti sono indicazioni che arrivano dalle quotazioni delle diverse zone di Perugia. Tutte in crescita su base annua, ad eccezione dell’area di Castel del Piano – Fontignano, divenuta una delle più economiche (1.131 euro al mq la quotazione media).

In forte recupero Madonna Alta (+5,1% su base annua) e soprattutto San Marco (+9,4%).

In crescita anche la zona di Ponte Felcino, Ponte Valleceppi (+5,3%) che però resta la più economica di Perugia, con quotazioni medie sotto i mille euro al mq.

Ponte San Giovanni, nonostante una flessione dell’1,1% nell’ultimo trimestre, mostra una variazione annuale del +1,7%, con quotazioni medie sopra i mille euro.

Il risultato peggiore nel trimestre (-3,9%) lo fa segnare l’area di San Martino in Campo – San Martino in Colle: uno stop che però non annulla la forte rivalutazione dei mesi precedenti, con il risultato su base annua del +2,7%, con le quotazioni che medie che sono intorno ai 1.093 euro al mq.

Forte spinta nel trimestre per la zona di San Sisto: qui il prezzo medio delle case, per le richieste di investimento o da parte dei professionisti, è di 1.375 al mq.

A Perugia città, considerando la prima periferia e il centro, la quotazione media del mattone residenziale ora è intorno ai 1.200 euro al mq.