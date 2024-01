Cascia, venerdì si riapre un tratto del sentiero di Santa Rita - Tuttoggi.info

Sarà inaugurato venerdì 12 Gennaio alle ore 12 il Sentiero di Santa Rita, nel tratto dal Molino di Santa Rita a Roccaporena

Sarà inaugurato venerdì 12 Gennaio alle ore 12 il Sentiero di Santa Rita, nel tratto dal Molino di Santa Rita a Roccaporena. Lo rendono noto il Comune di Cascia e la Regione Umbria, che invitano la popolazione a prendere parte all’iniziativa, con ritrovo presso il Molinaccio, raggiungibile dal ponte di legno lungo la strada. Saranno presenti l’assessore regionale Enrico Melasecche, il sindaco Mario De Carolis e tutta l’amministrazione comunale.

Il 12 gennaio alle 12, appuntamento presso lo slargo adiacente il Molino di Santa Rita, raggiungibile dal ponte in legno lungo la strada. “Si tratta – commentano dall’amministrazione comunale di Cascia – di un viaggio emozionale, e non solo per le ricchezze naturali che lungo il percorso si dischiudono ai nostri occhi, ma soprattutto per le profonde implicazioni spirituali che questo cammino ha gradualmente assunto nel corso dei secoli. Dal punto di vista geologico, si tratta di un percorso facile e adatto a tutti. Immerso nelle suggestive vallate del fiume Corno, in un contesto ambientale-naturalistico eccezionale, dal punto di vista spirituale questo sentiero costituisce il luogo ideale per un ritorno al proprio io interiore che, allontanandoci per qualche ora dalla frenesia della vita di ogni giorno, ci dà la carica necessaria per affrontare la nostra esistenza in modo più autentico. Insomma, un distacco del tutto momentaneo dalla nostra vita che ci consente di aprirci alla vita stessa in modo più pieno. In perfetto spirito ritiano, un’esperienza assolutamente da non perdere”.

L’intervento di ripristino e potenziamento del sentiero è stato realizzato dalla Regione Umbria con fondi Por Fesr 2014/2020 Umbria – Azione 8.6.1.

Il percorso che collega la basilica di Santa Rita con lo scoglio di Roccaporena è stato al centro di un progetto di messa in sicurezza dal valore di 2 milioni e 450mila euro.