Cascia, per la festa di Santa Rita arriva il cardinale Parolin - Tuttoggi

Fervono i preparativi a Cascia per la festa di Santa Rita 2022. A presiedere la messa solenne sarà il cardinale Pietro Parolin

Cascia si prepara a celebrare la sua patrona Santa Rita, la santa degli impossibili. A presiedere il solenne pontificale del 22 maggio, alle ore 10,30 fuori dalla basilica, sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Papa Francesco. Ad annunciarlo è l’arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo.

L’annunciata presenza del porporato a Cascia rappresenta una grande gioia per la Diocesi, per la Famiglia Agostiniana, per la Valnerina e per tutti i devoti di Santa Rita.