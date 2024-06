Cascia, l'istituto omnicomprensivo in scena con "La Fabbrica di Cioccolato" - Tuttoggi.info

Stasera lo spettacolo di fine ano del laboratorio teatrale degli studenti di Cascia in piazzale San Francesco

Dopo il successo dello spettacolo Frozen dello scorso anno, l’istituto omnicomprensivo “Beato Simone Fidati” di Cascia tornerà in scena questa sera (sabato 8 giugno) alle ore 21, in piazzale San Francesco, con la tradizionale serata per la fine dell’anno scolastico a cura del laboratorio teatrale Cast del liceo scientifico ed Ipsia.

Il Musical che andrà in scena quest’anno è “La Fabbrica di Cioccolato”, ispirato al romanzo di Road Dahl e alle rappresentazioni cinematografiche divenute ormai iconiche (ricordiamo quella del 1971 con protagonista Gene Wilder e quella diretta da Tim Burton nel 2005 con protagonista Johnny Depp fino al più recente prequel del 2023 con protagonista Timothée Chalamet) nonché all’adattamento teatrale andato in scena a Broadway, nel West-End e anche a Milano nel 2019.

Lo spettacolo è stato co-finanziato all’interno del PNRR MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETTIVITÀ E CULTURA – COMPONENTE CULTURA 4.0. (MIC.3) – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.1 “Attratività dei borghi storici” – Finanziato dall’Unione Europea (NEXT GENERATION EU) e promosso dal Comune di Cascia, vincitore del Bando Borghi sopra citato. L’Istituto Omnicomprensivo di Cascia è uno partner di tale Bando.