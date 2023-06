Cascia, gli studenti portano in piazza il musical Frozen

Imperdibile spettacolo domenica a Cascia grazie all'istituto omnicomprensivo ed al laboratorio Cast, coinvolti anche i ragazzi ucraini

Gli studenti di Cascia sono pronti a trasformare il piazzale San Francesco in un teatro portando in scena lo spettacolo “Frozen – Il regno di ghiaccio”. L’appuntamento è per domenica 11 giugno alle ore 21 (ingresso gratuito su prenotazione presso Abbigliamento Maria Rosati o Cioccolateria Vetusta Nursia) grazie al laboratorio teatrale Cast (Cascia Scholastic Theatre) dell’istituto omnicompresivo “B. Fidati”. Sul palco – per un musical che si preannuncia sorprendente per vari aspetti – saliranno gli studenti del liceo scientifico e dell’Ipsia ma anche alcuni bambini della scuola primaria.

In scena verrà portata la storia della fiaba Disney “Frozen” secondo il riadattamento del musical di Broadway. Un centinaio le persone coinvolte nell’allestimento dello spettacolo, tra protagonisti, comparse, ensemble, scenografi, costumisti e quant’altro.

Ma il progetto quest’anno ha una valenza ancora più importante: grazie ad un progetto “PON”, l’istituto scolastico ha avuto la possibilità di farvi partecipare ragazzi e bambini ucraini che dallo scorso anno scolastico frequentano le scuole casciane e vivono nella città di Santa Rita. Bambini e ragazzi che si sono ben inseriti nella comunità casciana che li ha accolti con grande entusiasmo cercando di coinvolgerli attivamente nella vita della città.

Il laboratorio teatrale Cast

Il Laboratorio teatrale Cast è nato nel 2005 grazie a un’idea della professoressa Maria Lucia Narducci, docente di lingua inglese, con l’intento di abbinare la sua materia al teatro, tanto che da allora gran parte delle canzoni (e spesso anche alcune scene di recitazione) sono eseguite proprio in lingua originale. Il tradizionale spettacolo di fine anno è, come ormai di consuetudine, un musical, genere teatrale che permette di coniugare recitazione, canto, ballo, scenografia, sceneggiatura, grafica, regia.

Oggi questa realtà conta più di settanta iscritti tra gli studenti, che si mettono alla prova mostrando le loro doti artistiche, impegnandosi sia sul palco con la recitazione, il canto e le coreografie, sia dietro le quinte per realizzare le scenografie e la regia. Numerosi sono anche gli adulti, tra genitori e non, che lavorano instancabilmente per preparare costumi, scenografie e allestimenti, portando la squadra a più di 100 persone affezionate a questa realtà.

La dirigente scolastica

“Lo spettacolo – commenta la dirigente scolastica Rosella Tonti – è anche un’occasione per i ragazzi di mostrare le loro doti artistiche, tecniche e organizzative che difficilmente possono trovare espressione durante l’orario curricolare. Inoltre, tramite il teatro, gli studenti hanno una bellissima opportunità per conoscersi, socializzare, aprirsi, confrontarsi e stare insieme. L’evento – conclude Tonti – costituisce una importante vetrina per promuovere l’Istituto Scolastico e le sue attività, oltre che un’occasione per chiudere in festa l’anno scolastico”.

Lo spettacolo “Frozen” è stato organizzato grazie alla collaborazione del Comune di Cascia. Durante la serata ci sarà anche una premiazione.