Cascata delle Marmore, via alla gara europea triennale | Interesserà pure Carsulae

Via libera alla nuova gara europea per la gestione della Cascata delle Marmore per i prossimi 3 anni (con possibile rinnovo per altri 2). A pochi giorni dall’assegnazione della gara di 6 mesi all’Ati guidata da Viva Ticket, che sta vagliando il nodo dell’assorbimento di tutti lavoratori della precedente gestione, la Giunta comunale ha approvato lunedì, su proposta del vicesindaco con delega alla Cultura ed al Turismo Andrea Giuli, la delibera con cui si avvia la procedura aperta di gara ad evidenza pubblica europea per l’affidamento della gestione di servizi di supporto ed assistenza turistico-logistica nell’area della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio.

“Una “Cascata da vivere” e da valorizzare ulteriormente, nel segno del buon lavoro fatto finora e di una sviluppo turistico integrato, dagli obiettivi ambiziosi” è l’obiettivo del bando, con la gara d’appalto 3+2 anni possibile dopo il via libera del ministero degli Interni al bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Terni.

La procedura di gara prevede il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a partire da un importo a base d’asta di circa 1,77 milioni di euro per i primi 3 anni.

Il capitolato d’appalto prevede servizi di base e complementari ed alcuni importanti elementi di conferma, ma soprattutto di novità: dalle biglietterie elettroniche e automatiche in sito a quelle mobili e on line, dai bus navetta di collegamento tra i due belvederi e dalla Cascata al Lago di Piediluco al servizio di eco-battello da Marmore allo stesso Lago di Piediluco, l’offerta dei vari Centri di educazione ambientale, l’allestimento e la gestione di un museo dell’Opera della Cascata e di musei diffusi, la promozione virtuale e multimediale della Cascata, la promozione di Sport outdoor e sport avventura, attività di marketing territoriale e merchandising, visite guidate e tematiche, camper service, la possibilità per il Comune di istituire parcheggi a pagamento a servizio del sito turistico.

La novità più significativa è comunque quella di aver inserito nel capitolato la possibilità per il concessionario di gestire, in modo integrato con la Cascata, anche il sito turistico e archeologico di Carsulae.

Gli ingressi ai due siti, Cascata e Carsulae, restano gratuiti per i residenti.

Nella stessa seduta di Giunta, è stata anche approvata la rinnovata convenzione tra Comune e Provincia per la gestione e programmazione condivisa dell’area della Cascata e che dovrà passare al vaglio dei consessi elettivi dei due enti.

“Riteniamo di grande importanza – ha detto il vicesindaco e assessore Andrea Giuli – il via libera pluriennale per il nuovo bando europeo della Cascata che ci consente di poter gettare le basi per un ulteriore sviluppo turistico-culturale di questo gioiello del nostro territorio. L’inserimento di nuovi servizi e, in particolare, la possibilità di una gestione e di una bigliettazione integrata con Carsulae, costituisce a nostro avviso il primo, auspicabile tassello per una visione a rete e di più vasto respiro dei beni naturalistici, archeologici, storici e culturali di questo comprensorio, una delle sfide fondamentali dell’attuale amministrazione comunale”.

