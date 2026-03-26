Casasco "Migliorare l'età biologica incidendo sul sistema economico" - Tuttoggi.info

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Casasco “Migliorare l’età biologica incidendo sul sistema economico”

ItalPress

Casasco “Migliorare l’età biologica incidendo sul sistema economico”

Gio, 26/03/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo bisogno di sistema e di intervenire attraverso l’attività fisica sulla salute degli italiani in un momento in cui l’età anagrafica invecchia e quindi dobbiamo portare le persone ad un’età biologica migliore, incidendo sul sistema economico che deve essere retto a favore di tutto il Paese, non solo economicamente ma in termini di salute”. Lo ha detto il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco a margine del Congresso Nazionale FMSI “Età Biologica. Età Anagrafica 3.0”, in corso al Cavalieri di Roma. “È una grande sfida che la Federazione vuol fare a favore di tutti i cittadini del Paese e del sistema sanitario italiano. Abbiamo la possibilità come specialisti della medicina dello sport di definire qual è l’età biologica rispetto all’età anagrafica, introducendo il concetto di capacità funzionale oltre al parametro clinico”, ha aggiunto Casasco.
mec/gm/gtr

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